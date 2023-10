নূপুর একদিনের জন্য ইউনিলিভারের চেয়ারম্যানের পদে

সতের বছর বয়সী তরুণী ‘নূপুর’ একদিনের জন্য ইউনিলিভারের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি একদিনের জন্য প্রতীকীভাবে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাভেদ আখতারের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করেন। নুপুর তার কমিউনিটির কিশোরী ক্লাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন মূলত মেয়েদের অধিকারের পক্ষে, সক্রিয় জবাবদিহিতার মাধ্যমে তাদের কমিউনিটির পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে।

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসের বার্ষিকী উদযাপনের উদ্দেশ্যে, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে মেয়েদের অধিকার সুযোগের ক্ষেত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন গার্লস টেকওভারের আয়োজন করেছে। যেখানে মূলত মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও অধিকারের প্রতি সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী কিশোরী এবং যুব নারীদের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে, চলমান স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নূপুর বলেন, ‘এই টেকওভারের মাধ্যমে, আমি আমার কমিউনিটির অন্যান্য মেয়েদেরকে এগিয়ে আসতে এবং তাদের নেতৃত্বের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করতে চাই- যেন তারা এই অভিজ্ঞতা গুলিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। এ ছাড়াও, এটি একটি অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতা, যা আমাকে ভবিষ্যৎ জীবনে আরও অনুপ্রাণিত এবং আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে।’

চেয়ারম্যানের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, নূপুর ব্রিটিশ হাইকমিশনও পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি রাষ্ট্রদূত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি লনচিং ইভেন্টে যোগ দেন। নূপুর তার কমিউনিটির নারী ও মেয়েদের জন্য জেন্ডার সমতা এবং মেয়েদের নেতৃত্বের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করতে চান। বর্তমানে, তার কমিউনিটির শিশুদের টিউশন পড়িয়ে তিনি তার লেখাপড়ার খরচ নিজেই চালাচ্ছেন। ভবিষ্যতে সে সাংবাদিক হতে চায়।

ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাভেদ আখতার বলেন, ‘নূপুরকে আমাদের কার্যক্রমগুলি দেখাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। ডোভ সেলফ এস্টিম প্রজেক্ট নূপুরের মত আরও তরুণ তরুণীদের সঙ্গে কাজ করে থাকে, যা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তোলে ও অনুপ্রেরণা দেয়।’

এই বছরের আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, ‘Invest in Girls Rights: Our Leadership, Our Well-being’, এবং জাতীয় প্রতিপাদ্য, ‘বিনিয়োগে অগ্রাধিকার কন্যা শিশুর অধিকার’। এ বছর, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মেয়েরা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দূতাবাস, কর্পোরেট অফিস, এবং সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের দায়িত্বপূর্ণ পদে একদিনের জন্য টেকওভার করছে। যা তাদের ক্ষমতায়ন এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাবে।

২০২১ সালে, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের প্রতন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ডোভ সেলফ এস্টিম প্রজেক্ট (DSEP) বাস্তবায়নে সহযোগিতা একত্রে কাজ করেছে। ইউনিলিভার প্রাথমিকভাবে প্রোজেক্টটি ডিজাইনকরে এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিশেষ করে রংপুর ও নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার কিছু বাছাই করা স্কুলগুলিতে ডোভ সেলফ-এস্টিম পাঠ্যক্রমের রোল-আউট বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ব-সম্মান পাঠ্যক্রম, এর মডিউল, ডেলিভারি এবং সামগ্রিকভাবে আত্মমর্যাদার উন্নতি, অধিকার, স্বাধীন ইচ্ছা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে স্থানীয় শিক্ষক,প্রতিনিধি ও অভিভাবকদেরসক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পটির কার্যক্রম শেষ হয় ২০২২ সালে।