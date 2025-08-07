চীনের জিনজিয়াংয়ে ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে ৫ জন নিহত

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলে একটি ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। এর ফলে অনেকে সেতু থেকে পড়ে আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ইলি কাজাখ স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি দর্শনীয় স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সিনহুয়া জানিয়েছে, এতে আরও ২৪ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলাকালীন মনোরম এলাকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
রয়টার্সের যাচাই করা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, একটি নিচু ঝুলন্ত সেতু একপাশে হেলে আছে। সেতুর একটি অংশ একটি নদীর ওপর ঝুলছে।
একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একজন আহত ব্যক্তিকে কাঠের তক্তার ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, লোকজনকে স্ট্রেচারে ঘটনাস্থল থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
জনসাধারণের তথ্য অনুসারে, ৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের 'জিয়াটা' নামের এই এলাকাটি অপরূপ প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যে সাজ্জিত। এখানে রয়েছে পাহাড়ি গিরিপথ, একটি উপত্যকা এবং একটি নদী; সেই সঙ্গে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের মতো সাংস্কৃতিক স্থাপনা।
সিনহুয়া একটি পৃথক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ঘটনাস্থলে তদন্ত এবং আহতদের চিকিৎসা তদারকি করার জন্য একটি টাস্কফোর্স পাঠিয়েছে।