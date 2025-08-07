সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চীনের জিনজিয়াংয়ে ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে ৫ জন নিহত

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩
জিনজিয়াং অঞ্চলে একটি ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলে একটি ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। এর ফলে অনেকে সেতু থেকে পড়ে আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ইলি কাজাখ স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি দর্শনীয় স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিনহুয়া জানিয়েছে, এতে আরও ২৪ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলাকালীন মনোরম এলাকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

রয়টার্সের যাচাই করা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, একটি নিচু ঝুলন্ত সেতু একপাশে হেলে আছে। সেতুর একটি অংশ একটি নদীর ওপর ঝুলছে।

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একজন আহত ব্যক্তিকে কাঠের তক্তার ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, লোকজনকে স্ট্রেচারে ঘটনাস্থল থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জনসাধারণের তথ্য অনুসারে, ৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের 'জিয়াটা' নামের এই এলাকাটি অপরূপ প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যে সাজ্জিত। এখানে রয়েছে পাহাড়ি গিরিপথ, একটি উপত্যকা এবং একটি নদী; সেই সঙ্গে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের মতো সাংস্কৃতিক স্থাপনা।

সিনহুয়া একটি পৃথক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ঘটনাস্থলে তদন্ত এবং আহতদের চিকিৎসা তদারকি করার জন্য একটি টাস্কফোর্স পাঠিয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

নিহত চীন দুর্ঘটনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতের মতো চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলি, আহত ৫

ঘানায় সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮

ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তেজনা, ৭ বছরের মধ্যে প্রথমবার চীন যাচ্ছেন মোদি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেল বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৪ জন নিহত

খাবারের আশায় জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর ত্রাণের ট্রাক উল্টে নিহত ২০

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত আরও ৮৩ ফিলিস্তিনি, তীব্র হচ্ছে দুর্ভিক্ষ

ইয়েমেন উপকূলে নৌকাডুবিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৪

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng