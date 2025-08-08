সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফের দাবানলে জ্বলছে লস অ্যাঞ্জেলেস, সরানো হয়েছে হাজার হাজার বাসিন্দাকে

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৮
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে আবারও দেখা দিয়েছে ভয়াবহ দাবানল। পাহাড়ি এলাকায় দাবানলের ফলে দুটি কাউন্টিতে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দাবানলের প্রভাবে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার একর জমি পুড়ে গেছে।

ভেনচুরা কাউন্টি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র অ্যান্ড্রু ডাউড এএফপিকে জানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ভেনচুরা কাউন্টির কমপক্ষে ১০টি এলাকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ১১টা পর্যন্ত অন্তত ২ হাজার ৭০০ বাসিন্দাকে সরানো হয়।

অ্যান্ড্রু ডাউডের মতে, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া আগুন নিয়ন্ত্রণে কমপক্ষে ৪০০ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

গত জানুয়ারিতে বিশাল দাবানলের কবলে পড়ে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরটির বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। টানা কয়েকদিনের ভয়াবহ এই দাবানল হাজার হাজার একর জমি গ্রাস করে। এর ফলে বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়।

সেই সময় কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছিল, শুষ্ক ঝোপঝাড়, অবিরাম বাতাস এবং উচ্চ তাপমাত্রা আগুনের সূত্রপাত করছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে জুরিখ-ভিত্তিক পুনর্বীমা প্রতিষ্ঠান 'সুইস রে' বলেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই বছরের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী ১৩৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র আগুন দাবানল

