সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রাইভেটকার থামিয়ে চালককে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৬

নাটোরের লালপুর উপজেলার গোপালপুরে প্রাইভেটকার চালক সাইদুর রহমানকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় তওহিদুল ইসলাম নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তওহিদুল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার উত্তর বাহিরমাদি গ্রামের মহিদুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার তওহিদুল ইসলাম ভেড়ামারা থেকে সাইদুর রহমানের প্রাইভেটকার ভাড়া নিয়ে বনপাড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে তাকে হত্যার ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের পর তওহিদুলকে গোপালপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তার জবানবন্দি রেকর্ডের আগে এসব জানাতে রাজি হয়নি পুলিশ।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার লালপুর-বনপাড়া সড়কের গোপালপুর শান্তিপাড়া এলাকায় নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস হাই স্কুলসংলগ্ন সড়কের পাশ থেকে সাইদুর রহমানের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় সাইদুরের ভাই আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে লালপুর থানায় মামলা করেন।

লালপুর থানার ওসি মমিনুজ্জামান বলেন, প্রাইভেটকার চালক সাইদুর হত্যার ঘটনায় তওহিদুল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তার জবানবন্দি শেষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পুলিশ সুপার বিস্তারিত জানাবেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

হত্যা পুলিশ গ্রেপ্তার নাটোর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রংপুরের স্কুল মাঠে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

উল্টো পথে ঢুকে সিএনজিকে ধাক্কায় নিহত ৩, সেই বাসচালক গ্রেপ্তার

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় মামলা, আটক ৫

প্রাইভেট কার থামিয়ে চালককে গলা কেটে হত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কৌতূহলবশত ট্রাভেল ব্যাগটি খুলতেই বেরিয়ে এল খণ্ডিত মরদেহ

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় পুলিশের বয়ানে নতুন মোড়

বরিশাল থেকে চুরি হওয়া ট্রাক মিললো যশোরে, মাদারীপুরের ৪ জন গ্রেপ্তার

গাজীপুরে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng