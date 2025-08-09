সেকশন

তিস্তায় পানি বিপৎসীমার ওপরে, চার জেলায় বন্যার আশঙ্কা

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টায় এ পয়েন্টে পানির উচ্চতা রেকর্ড করা হয় ৫২ দশমিক ১৫ মিটার, যা বিপৎসীমার ওপরে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ২৯ সেন্টিমিটার। পানি ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং রাত ১২টা পর্যন্ত তা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। এরপর পানি স্থিতিশীল হতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

তবে ভারতের উজানে পশ্চিমবঙ্গের দোমোহনী ও গজলডোবা এলাকায় পানি কমছে। দোমোহনীতে ১১ ঘণ্টায় পানি ৭ সেন্টিমিটার এবং গজলডোবায় ৫ সেন্টিমিটার কমেছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, তিস্তা অববাহিকায় আগামী ৭২ ঘণ্টায় ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে নদীর পানি আবারও বাড়তে পারে এবং নতুন করে বন্যার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

বিশেষ করে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে বলে সতর্ক করেছে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র।

তবে ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী জানিয়েছেন, “পানি কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, তবে এখনই বড় ধরনের বন্যার শঙ্কা নেই। আমরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।”

ইত্তেফাক/এএম

