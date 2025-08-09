সেকশন

শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লাহোরে ‘ভারতীয় নজরদারি ড্রোন’ ভূপাতিত করল পাকিস্তান

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪০

পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী দাবি করেছে, তারা লাহোরের মানাওয়ান এলাকায় একটি ভারতীয় নজরদারি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশের পরই ড্রোনটির গতিবিধি শনাক্ত করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে নিরাপত্তা বাহিনী। ড্রোনটিতে কোনো বিস্ফোরক না থাকার কারণে এটি নজরদারি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কয়েকদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাত শেষ হয়েছে গত ১০ মে। সীমান্ত এখন অনেকটাই শান্ত থাকলেও পাকিস্তানের আকাশে ভারতীয় ড্রোন ওড়ার খবরে আবারো উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, এটি ভারতের নজরদারি ড্রোন। যদিও এ বিষয়ে ভারত কোনো মন্তব্য করেনি।

অন্যদিকে, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে ইসরাইলি অস্ত্র ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি জানান, যুদ্ধে ভারতীয় সেনারা ইসরায়েলের তৈরি হারফি ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্রসহ বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এসব অস্ত্র সফল হয়েছে।

সংঘাত থেমে গেলেও দুই দেশের মধ্যে কথার লড়াই অব্যাহত রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিলে পাকিস্তান থেকে সতর্কবার্তা আসে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ বিভাগের প্রধান লেফটন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরি বলেন, ভবিষ্যতে ভারত কোনো আগ্রাসন চালালে দেশের বাণিজ্যিক অঞ্চলে পাল্টা হামলা চালানো হবে। তিনি মূলত কলকাতা, জামশেদপুর, রাঁচিসহ ভারতের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্রগুলোকে টার্গেট করার বার্তা দিয়েছেন।

এদিকে, ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধে আবারও নিজেদের সংশ্লিষ্টতার দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় এমন মন্তব্য করেন। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘প্রেসিডেন্ট অব পিস’ বলেও称赞 করেছেন। তবে ভারত এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত বন্ধে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানতে নারাজ।

