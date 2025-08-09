সেকশন

ইংল্যান্ডে আশরাফুলের দিন কাটছে ব্যাটে-বুদ্ধিতে

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৮
ছবি: সংগৃহীত

মোহাম্মদ আশরাফুল-বাংলাদেশ ক্রিকেটের এক সময়ের বিস্ময় বালক। ব্যাট হাতে যিনি দেশকে এনে দিয়েছেন ঐতিহাসিক সব জয়, গড়েছেন রেকর্ড। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এখন ৪১ বছরে পা রেখেছেন। পেছনে ফেলে এসেছেন খেলোয়াড়ি জীবনের গ্ল্যামার। তবে ক্রিকেটকে ভুলে যাননি মোটেও। এখন তিনি এই খেলাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন নতুন ভূমিকায়।

এই মুহূর্তে আশরাফুল অবস্থান করছেন ইংল্যান্ডে। সেখানে চলছে তার ব্যস্ত ক্রিকেট জীবন। ব্যাটিং তো আছেই, পাশাপাশি নিয়মিত কোচিং করিয়েও সময় পার করছেন তিনি। ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে পোর্টমাউথ ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলছেন সাউদার্ন প্রিমিয়ার লিগে। এই লিগে প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রোববারে ম্যাচ থাকে, যেখানে নিয়মিত ফেলছেন তিনি। 

এছাড়া তিনি অংশ নিচ্ছেন আরও কিছু টুর্নামেন্টে। মঙ্গলবারে খেলছেন ৩৫ ওভারের একটি লিগে। আর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে ব্যাট হাতে নামেন ল্যাসিং ওয়ার্ল্ড ইলেভেনের হয়ে। গতকাল দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে মোহাম্মদ আশরাফুল জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে এখানে ৪০টি ম্যাচ খেলেছি, আরও ২০টি ম্যাচ খেলে দেশে ফিরবো।'

শুধু খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, আশরাফুল এখন কোচিংকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের 'ওয়ান-টু-ওয়ান কোচিং করাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি তিনি ডার্বিশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের সঙ্গেও কাজ করেছেন। ঐ দলের চার দিনের ম্যাচে প্রথম দুই দিন কোচিং করিয়েছেন সাবেক এই ব্যাটার।। আশরাফুল জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডে ক্রিকেট নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটছে। খেলা ও কোচিং দুইই করছি। অভিজ্ঞতা দারুণ হচ্ছে।'

এই ব্যস্ততা শেষে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন তিনি। দেশে ফিরেই যুক্ত হবেন এনসিএল টি-টোয়েন্টির প্রস্তুতিতে। কোচ হিসেবে বরিশাল দলের দায়িত্বে থাকবেন তিনি। এর আগে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে রংপুর রাইডার্সের সঙ্গে কোচ হিসেবে কাজ করেছেন আশরাফুল। খেলোয়াড়ি জীবনের গৌরবময় অধ্যায় শেষে এখন কোচিং ক্যারিয়ারে পা রেখেছেন আশরাফুল। মাঠে যেমন ছিলেন নিবেদিত, কোচ হিসেবেও সেই মানসিকতা নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি। ইংল্যান্ড পর্ব শেষে দেশের ক্রিকেটে তার এই দ্বিতীয় ইনিংসও হতে পারে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সামনে এশিয়া কাপ। সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় দল। এই দলের খেলা নিয়মিত দেখেন আশরাফুল। এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ভালো করবে, এমনটিই বিশ্বাস করেন তিনি। বাংলাদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নুরুল হাসান সোহানদের নিয়ে কাজ করেছেন। সোহানের খেলা তিনি গেল এক বছর ধরেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। সম্প্রতি জাতীয় দলে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের জায়গা পাওয়া নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা তুঙ্গে। আশরাফুল মনে করেন, নির্বাচকরা নিশ্চয়ই সোহানকে নজরে রেখেছেন।

