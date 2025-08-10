সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ক্ষমতা হস্তান্তরে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানালো সিপিডি

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৫
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। চলমান সংস্কার উদ্যোগ নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ, বিনিয়োগ ও প্রবাসী আয়ে মন্দা, রিজার্ভের পতন, উচ্চ মূল্যস্ফিতিসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে গেল বছরের ৮ আগস্ট রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এক বছর পর রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সরকারের নেয়া পদক্ষেপের বিপরীতে সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে সংলাপের আয়োজন করে সিপিডি।

অনুষ্ঠানে জ্বালানি সংকট, চাঁদাবাজি ও আর্থিকখাতে লুটপাট নিয়ে ক্ষোভ জানান ব্যবসায়ীরা। উঠে আসে ৫ লাখ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ প্রসঙ্গ। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক ছত্রছায়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বলতাকে দায়ী করেন ব্যাংকাররা। জবাবে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা সংস্কার উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।
 
এ সময় সংস্কারের নামে অন্তর্বর্তী সরকার শুধু মিটিংই করেছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী আমলের সুবিধাভোগী ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা দেয়ার অভিযোগ তোলেন গণ-অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
 
তবে টানাপোড়েনের অর্থনীতির মধ্যেও রিজার্ভের পতন ঠেকানোকে অন্তর্বর্তী সরকারের বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি। সেইসঙ্গে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার, তাতে সাধুবাদ জানিয়েছে সিপিডি।

ইত্তেফাক/কেএইচ

