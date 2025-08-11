তুরস্কে ৬.১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, একজনের মৃত্যু, আহত ২৯

তুরস্কের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বালিকেসির প্রদেশে ৬.১ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে এক ডজনের বেশি ভবন ধসে পড়েছে। অন্তত ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২৯ জন।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তুরস্কের জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এএফএডি) জানিয়েছে, রোববার (১০ আগস্ট) স্থানীয় সময় ৭টা ৫৩ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এটার উৎপত্তিস্থল ছিল তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় বালিকেসির প্রদেশের সিন্দিরগি জেলায়।
ভূমিকম্পটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১১ কিলোমিটার (৬.৮ মাইল) গভীরে আঘাত হানে।
তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া জানান, সিন্দিরগি শহরে ধ্বংসস্তূপ থেকে ৮১ বছর বয়সী এক নারীকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল এই শহরেই।
তিনি জানান, কমপক্ষে ১৬টি ভবন ধসে পড়েছে এবং অন্তত ২৯ জন আহত হয়েছেন।
এছাড়া তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান এক বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বলেন, উদ্ধার কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লেখেন, ‘আল্লাহ আমাদের দেশকে সব ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন।’
তবে সিন্দিরগি থেকে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, বড় বড় ভবন সম্পূর্ণ ধসে গেছে এবং ধ্বংসস্তূপের বিশাল স্তূপ তৈরি হয়েছে।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কে ৭.৮ মাত্রার প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হাজার হাজার ভবন বিধ্বস্ত হয়।
কমপক্ষে ৫৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ওই ভূমিকম্পে প্রতিবেশী সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে মারা যায় আরও ৬ হাজার মানুষ।
সম্প্রতি গত জুলাইয়ের শুরুতে একই অঞ্চলে ৫.৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। তাতে একজনের মৃত্যু হয় এবং আরও ৬৯ জন আহত হয়।