এক ইভেন্টে দুই বক্সারের মৃত্যু, বক্সিং দুনিয়ায় শোকের ছায়া

জাপানের রাজধানী টোকিওর করাকুয়েন হলে অনুষ্ঠিত হওয়া টোকিও ইভেন্টে ১২ রাউন্ডে বক্সিংয়ে গেল ২ আগস্ট রিংয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল শিগেতোশি কোটারি এবং ইয়ামাটো হাটার। খেলা ড্র হলেও লড়াই শেষে রিংয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন কোটারি। এরপর তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে জানা যায়, সাবতুরাল হেমাটোমার জন্য তার মাথায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। কারণ, তার মাথার পেছন দিকে খুলিতে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল।
এক সপ্তাহ চিকিৎসার পর স্থানীয় সময় শুক্রবার ১০টা ৫৯ মিনিটে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। কোটারির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শুক্রবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে জাপান বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন।
সেই ক্ষত শুকানোর আগে শনিবার কোটারির মতোই না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন আরেক জাপানি বক্সার হিরোমাসা উরাকাওয়া। তিনি ১২ রাউন্ডের খেলার ফাইনালে ইয়োজি সাইতোর বিপক্ষে রিংয়ে লড়াইয়ে নেমেছিলে। আঘাতের ফলে তারও মাথার পেছন দিকে খুলিতে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারের পরও বাঁচানো সম্ভব হয়নি ২৮ বছর বয়সী এই বক্সারকে।
আচমকা দুই তারকা বক্সারের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে জাপানসহ গোটা বক্সিং দুনিয়ায়। কোটারি এবং উরাকাওয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এক বিবৃতি বিশ্ব বক্সিং সংস্থা (ডব্লিউবিও) জানিয়েছে, 'এই হৃদয়বিদারক খবরটি শিগেতোশি কেটারি মারা যাওয়ার কয়েক দিন পরে এসেছে। যিনি একই কার্ডে লড়াইয়ে আঘাত পেয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং জাপানি বক্সিং সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সমবেদনা।'
এমন ঘটনার পর জাপান বক্সিং কমিশন (জেবিসি) ঘোষণা করেছে, ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড প্যাসিফিক বক্সিং ফেডারেশন (ওপিবিএফ)-এর সমস্ত বক্সিংয়ে টাইটেল লড়াই এখন ১২ রাউন্ডের পরিবর্তে ১০ রাউন্ডের হবে। শুধু মাত্র বিশ্বমঞ্চে তারা ১২ রাউন্ডে লড়াই করবেন। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত তিন জন হাই-প্রোফাইল বক্সারের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে বেলফাস্টে ওয়েলশম্যান নাথান হাওয়েলসের বিপক্ষে লড়াইয়ে পর মারা গিয়েছেন আইরিশ বক্সার জন কুনি।