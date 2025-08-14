কুয়াকাটায় একটি ইলিশ বিক্রি হলো ৫ হাজার ৬২৫ টাকায়

পটুয়াখালীর কুয়াকাটার গঙ্গামতি উপকূলে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে জাল ফেলেছিলেন জেলে সুনু গাজী। কিন্তু জালে ধরা পড়ে মাত্র একটি ইলিশ। সেই ইলিশটি নিয়েই তিনি হাজির হন কুয়াকাটা মেয়র বাজারে। নিলাম ডাকের মাধ্যমে মাছটি বিক্রি হয় ৫ হাজার ৬২৫ টাকায়।
বাজার সূত্রে জানা যায়, মাছটির ওজন ছিল ১ কেজি ৮০০ গ্রাম। প্রতি মণে দরের হিসাবে দাম দাঁড়ায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। মাছটি কিনেছেন স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন।
নাসির উদ্দিন বলেন, 'এ রকম সাইজের বড় ইলিশ এখন প্রায় হারিয়েই গেছে। লাভের আশায় মাছটি কিনেছি, ভালো দামে বিক্রি করতে পারলে খুশি হবো।'
জেলে সুনু গাজী বলেন, “আজ সমুদ্রে বের হয়ে পুরো ট্রলারে শুধু এই একটি মাছই পেয়েছি। তবে এটা বড় সাইজের হওয়ায় ভালো দাম পেয়েছি। এতেই আমি সন্তুষ্ট।”
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, 'বড় আকারের ইলিশ ধরা পড়া আমাদের জন্য ইতিবাচক। শুধু গভীর সমুদ্র নয়, উপকূলবর্তী জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ধীরে ধীরে ইলিশের প্রাচুর্য বাড়ছে। আশা করছি ভবিষ্যতে দামও নিয়ন্ত্রণে আসবে।'