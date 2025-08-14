সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কুয়াকাটায় একটি ইলিশ বিক্রি হলো ৫ হাজার ৬২৫ টাকায়

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২

পটুয়াখালীর কুয়াকাটার গঙ্গামতি উপকূলে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে জাল ফেলেছিলেন জেলে সুনু গাজী। কিন্তু জালে ধরা পড়ে মাত্র একটি ইলিশ। সেই ইলিশটি নিয়েই তিনি হাজির হন কুয়াকাটা মেয়র বাজারে। নিলাম ডাকের মাধ্যমে মাছটি বিক্রি হয় ৫ হাজার ৬২৫ টাকায়।

বাজার সূত্রে জানা যায়, মাছটির ওজন ছিল ১ কেজি ৮০০ গ্রাম। প্রতি মণে দরের হিসাবে দাম দাঁড়ায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। মাছটি কিনেছেন স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন।

নাসির উদ্দিন বলেন, 'এ রকম সাইজের বড় ইলিশ এখন প্রায় হারিয়েই গেছে। লাভের আশায় মাছটি কিনেছি, ভালো দামে বিক্রি করতে পারলে খুশি হবো।'

জেলে সুনু গাজী বলেন, “আজ সমুদ্রে বের হয়ে পুরো ট্রলারে শুধু এই একটি মাছই পেয়েছি। তবে এটা বড় সাইজের হওয়ায় ভালো দাম পেয়েছি। এতেই আমি সন্তুষ্ট।”

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, 'বড় আকারের ইলিশ ধরা পড়া আমাদের জন্য ইতিবাচক। শুধু গভীর সমুদ্র নয়, উপকূলবর্তী জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ধীরে ধীরে ইলিশের প্রাচুর্য বাড়ছে। আশা করছি ভবিষ্যতে দামও নিয়ন্ত্রণে আসবে।'

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ইলিশ জেলে

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
