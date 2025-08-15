জম্মু-কাশ্মীরে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৪৬

ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের চোশিটি গ্রামে ‘মেঘ বিস্ফোরণ’ থেকে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬ জনে দাঁড়িয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ৩৮ জন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এনডিটিভি এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এখনো দুই শতাধিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এখন পর্যন্ত ১৬৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এ ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন।
মেঘ বিস্ফোরণ বলতে বোঝায়—কোনো এলাকায় হঠাৎ ভারী মেঘ জমে স্বল্প সময়ে অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হওয়া, যা আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে।
ইন্ডিয়া টুডের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের জনপ্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ‘মাছেল মাত্রা যাত্রা’। প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ‘মাছেল মাতা’ মন্দিরে (দুর্গা মন্দির) পৌঁছানো যায়। ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যাত্রা চলার কথা ছিল এবং এতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী অংশ নেন। কিন্তু যাত্রাপথেই শুরু হয় ভয়াবহ বিপর্যয়।
পিটিআইয়ের প্রতিবেদন বলছে, দুর্যোগের কারণে ‘মাছেল মাতা যাত্রা’ স্থগিত করা হয়েছে। যাত্রাপথে থাকা অনেকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং অনেকে আটকা পড়েছেন। তবে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।