শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
নোবেল পেতে নরওয়ের অর্থমন্ত্রীকে ফোন দেন ট্রাম্প!

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৩০

নোবেল পুরস্কার পেতে এবার নিজেই তদবির করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নরওয়ের অর্থমন্ত্রীকে ফোন করে তিনি এমন তদবির করেছেন বলে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স নরওয়ের একটি পত্রিকার বরাত দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

‘ডাগেনস নায়েরিংস্লিভ’ নামে ঐ দৈনিকের দাবি, জুলাইয়ে নরওয়ের অর্থমন্ত্রী জেন্স স্টলেনবার্গের সঙ্গে ফোনে শুল্ক নিয়ে আলোচনার সময় ট্রাম্প নিজেই জানান, তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার চান। এর আগে ইসরাইল, পাকিস্তান এবং কম্বোডিয়া নোবেল পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম মনোনীত করেছিল। এবার তিনি নিজেই সরাসরি নরওয়ের কাছে দাবি করলেন যে তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য।

যদিও প্রকাশিত সংবাদে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নোবেল কমিটি বা হোয়াইট হাউজের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া য়ায়নি।

তবে স্টলেনবার্গ বলেছেন, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুল্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ট্রাম্পের ফোন এসেছিল। তিনি বলেন, কথোপকথনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। নরওয়ের নোবেল কমিটি প্রতি বছর অন‍্যান্য বিষয়ের মতো শান্তি পুরস্কারের জন্যও যোগ্য ব্যক্তির নাম নির্বাচিত করে। সম্ভবত তাই ট্রাম্প ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি সে দেশের মন্ত্রীকে নিজেই প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন।

