পটুয়াখালীতে ব্যাংক বুথে ও দুই দোকানে ডাকাতি, নিরাপত্তাকর্মী আহত

পটুয়াখালী শহরের সদর রোডের পুরাতন আদালতপাড়া এলাকায় ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি এটিএম বুথে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার সময় বুথের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মী মজিবুর রহমান (৫৫) মারধরের শিকার হন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। একই রাতে পাশের আরও দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেও নগদ অর্থ ও মালামাল লুট করা হয়।
ভুক্তভোগী মজিবুর রহমান জানান, রাত আড়াইটার দিকে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি হঠাৎ বুথে ঢুকে তার চোখ-মুখ বেঁধে পাশের একটি পরিত্যক্ত ভবনে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে তার বাঁ হাত ভেঙে যায়।
প্রথমে তাকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে বরিশালের শের-ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের চ্যানেল অফিসার রিংকু পাইন বলেন, সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা আমাদের অফিসে ঢুকে কম্পিউটার চুরি করে এবং বুথের মেশিনে ভাঙচুর চালায়।
এদিকে, পাশের ফ্যাশন অপটিক্যালের মালিক জাকির হোসেন জানান, তার দোকানের তালা ভেঙে প্রায় দুই লাখ টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।
পাশাপাশি, সদর পুলিশ ফাঁড়ির পাশে অবস্থিত একটি বিকাশ দোকানের মালিক কামরুল সিকদার অভিযোগ করেন, তার দোকান থেকেও নগদ ১০ হাজার টাকা ও একটি মনিটর চুরি হয়েছে।
সদর থানার ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, প্রাথমিক তদন্তে এটিএম বুথে দস্যুতার ঘটনা নিশ্চিত হওয়া গেছে।
সিসিটিভি ফুটেজে দুজন সন্দেহভাজনকে দেখা গেছে। হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি অন্য দুই প্রতিষ্ঠানে হামলার বিষয়টিও তদন্তাধীন রয়েছে।