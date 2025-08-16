সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পটুয়াখালীতে ব্যাংক বুথে ও দুই দোকানে ডাকাতি, নিরাপত্তাকর্মী আহত

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৭
ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী শহরের সদর রোডের পুরাতন আদালতপাড়া এলাকায় ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের একটি এটিএম বুথে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার সময় বুথের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মী মজিবুর রহমান (৫৫) মারধরের শিকার হন। 

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। একই রাতে পাশের আরও দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেও নগদ অর্থ ও মালামাল লুট করা হয়।

ভুক্তভোগী মজিবুর রহমান জানান, রাত আড়াইটার দিকে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি হঠাৎ বুথে ঢুকে তার চোখ-মুখ বেঁধে পাশের একটি পরিত্যক্ত ভবনে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে তার বাঁ হাত ভেঙে যায়। 

প্রথমে তাকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে বরিশালের শের-ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের চ্যানেল অফিসার রিংকু পাইন বলেন, সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা আমাদের অফিসে ঢুকে কম্পিউটার চুরি করে এবং বুথের মেশিনে ভাঙচুর চালায়।

এদিকে, পাশের ফ্যাশন অপটিক্যালের মালিক জাকির হোসেন জানান, তার দোকানের তালা ভেঙে প্রায় দুই লাখ টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। 

পাশাপাশি, সদর পুলিশ ফাঁড়ির পাশে অবস্থিত একটি বিকাশ দোকানের মালিক কামরুল সিকদার অভিযোগ করেন, তার দোকান থেকেও নগদ ১০ হাজার টাকা ও একটি মনিটর চুরি হয়েছে।

সদর থানার ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, প্রাথমিক তদন্তে এটিএম বুথে দস্যুতার ঘটনা নিশ্চিত হওয়া গেছে। 

সিসিটিভি ফুটেজে দুজন সন্দেহভাজনকে দেখা গেছে। হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি অন্য দুই প্রতিষ্ঠানে হামলার বিষয়টিও তদন্তাধীন রয়েছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

পটুয়াখালী ডাকাতি ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঐতিহ্যবাহী পলো আজ বিলুপ্তির পথে

খুলনায় কৃষি ব্যাংকের লকার ভেঙে ১৬ লাখ টাকা লুট, ৩ নিরাপত্তাকর্মী হেফাজতে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যানজটে আটকা পড়া মাইক্রোবাসে ডাকাতি

পটুয়াখালীতে ইউএনওর অপসারণ দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউএনওর বিরুদ্ধে শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘট

ওটিপি দিয়ে ১০ লাখ টাকা খোয়ালেন ব্যাংক গ্রাহক

বাউফলে দুই কিশোরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল

পটুয়াখালীতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng