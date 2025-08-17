সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জামায়াত নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৭

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতা নজরুল ইসলাম নজিরের (৪০) গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামের বাগুরার বিলের ধার থেকে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। 

নিহত নজরুল ওই গ্রামের মৃত তফাজ্জল হোসেনের পুত্র এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের স্থানীয় ওয়ার্ড সভাপতি। 

গোবিন্দগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ বুলবুল ইসলাম এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত রাতে বাড়ির পাশেই দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যা করেছে। তবে হত্যার কারণ জানা যায়নি, ঘটনার তদন্ত চলছে। 

ইত্তেফাক/এসআর

বিষয়:

গাইবান্ধা জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
