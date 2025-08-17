সেকশন

নিউ ইয়র্কের রেস্তোরাঁয় গণহারে গুলি, অন্তত ৩ জন নিহত

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৬
ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে একটি রেস্তোরাঁয় বন্দুকধারীর গুলিতে কমপক্ষে তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রোববার (১৭ আগস্ট) স্থানীয় সময় ভোরে ক্রাউন হাইটস এলাকার ৯০৩ ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাভিনিউতে টেস্ট অফ দ্য সিটি লাউঞ্জের ভেতরে গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলে কমপক্ষে ৩৬টি গুলির খোসা পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত তিন জনই পুরুষ। এদের একজনের বয়স ২৭, আরেকজনের ৩৫ এবং একজনের বয়স জানা জায়নি।

আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের অবস্থা সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশের মতে, গুলি চালানোর ঘটনায় সন্দেহভাজনদের এখনো শনাক্ত করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তারা কাজ করছে।

ব্রুকলিনের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, তদন্তকারীরা রেস্তোরাঁর ভেতরে কাজ করছেন। মেঝেতে রক্তের স্রোত এবং ভাঙা কাঁচ দেখা যাচ্ছে।

নিউ ইয়র্কের পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ ঘটনাটিকে 'ভয়াবহ' এবং 'অসঙ্গতিপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, 'নিউ ইয়র্ক শহরে বছরে গত মাসে গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং গুলিবিদ্ধদের সংখ্যা সবচেয়ে কম দেখা গেছে।'

আগস্টের শুরুতে নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ বলেছিল, ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত ৪১২টি গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং ৪৮৯ জন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

