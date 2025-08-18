সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইবিতে জুলাই অভ্যুত্থানবিরোধী ১৯ শিক্ষকসহ ৬১ জনকে শাস্তির সুপারিশ

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) অভ্যুত্থানবিরোধী ভূমিকা চিহ্নিতকরণ কমিটির প্রতিবেদনে ১৯ জন শিক্ষকসহ ৬১ জনকে শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এতে ১৯ শিক্ষকসহ ১১ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৩১ শিক্ষার্থীর নাম উঠে এসেছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) তালিকায় নাম আসা ১৯ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল ইসলাম কারণ দর্শানোর চিঠি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বিরোধী ভূমিকায় ছিলেন, তাদের চিহ্নিত করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির প্রতিবেদনে ১৯ জন শিক্ষকের নাম উঠে আসে। রোববার সেই ১৯ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এ ব্যাপারে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে ভূমিকা নেওয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে গত ১৬ ই মার্চ ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি করে প্রশাসন। কমিটিকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে উপাচার্যের কাছে প্রতিবেদন দিতে বলা হলেও পরবর্তীতে সময় বৃদ্ধি করে গত ১৩ আগস্ট প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি। প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন শিক্ষক, ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৩১ জন শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যায়।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

সারাদেশ কুষ্টিয়া ইবি জুলাই গণঅভ্যুত্থান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদানে সময় বাড়ানোর দাবি

সাদা পাথর লুট ও পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনায় শাবিপ্রবিতে প্রতিবাদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বিজয় ফিস্টে’র খাবার খেয়ে ৮৩ শিক্ষার্থী অসুস্থ

জাবিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হামলায় জড়িত ৬৪ শিক্ষার্থী আজীবন বহিষ্কার, সনদ বাতিল ৭৩ জনের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাবিতে গাঁজা সেবনকালে ৬ শিক্ষার্থী আটক

চাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণে বয়সসীমা ৩০, বাড়ল পদসংখ্যা 

জাবিতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

শেকৃবিতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের তিন নেতা আটক, ছাড়া পেল একজন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng