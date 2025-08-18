সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাগলা কুকুরের আক্রমণে আহত ১৩, এলাকায় আতঙ্ক

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১২

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে পাগলা কুকুরের আক্রমণে নারী-পুরুষসহ ১৩ ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়েছে। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা সদরে ‘হোটেল ঠিকানা’ সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , হোটেলটির সামনে লক্ষী রানী নামে এক নারীর ওপর আক্রমণ করে তার এক হাত রক্তাক্ত জখম করে। তার চিৎকারে হোটেল কর্মচারী বেলাল হোসেন এগিয়ে গেলে তাকেও কামড় দেয় কুকুরটি। এরপর  এলোপাথাড়ি সবাইকে কামড়াতে চেষ্টা করে। এভাবে একে একে ১৩ জন আহত হন। মুহূর্তেই ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা দলবদ্ধভাবে কুকুরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আহতদের উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী আনিছুর রহমান বলেন, হঠাৎ কুকুরটি সবাইকে আক্রমণ করতে শুরু করে। পরে সবাই মিলে কুকুরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. জিয়াউর রহমান বলেন, আহতদের অ্যান্টিরেবিস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। আহতরা সবাই সুস্থ আছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

হাসপাতাল সাতক্ষীরা কুকুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেবাচিমে সেবা না পেয়ে সড়কে নামলো রোগী-স্বজনরা, চিকিৎসক ‘উধাও’ 

শিক্ষককে মারধর করে ‘বাজার ঘোরানোর’ অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

জলাবদ্ধতায় ডুবে গেছে কবরস্থান, মৃতদেহ দাফনে চরম বিড়ম্বনা!

কলারোয়ায় রাতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল, প্রতিক্রিয়ায় দুপুরে ভাঙচুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছোবল খেয়ে হাসপাতালে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন খাঁচাবন্দি সাপ

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

হাওরাঞ্চলের একমাত্র হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও ওষুধ

২৮ বছরেও ভবন হয়নি তালা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng