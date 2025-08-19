সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
আমদানি মূল্য পরিশোধের সময় বাড়ালো কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪
পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে শিল্পের কাঁচামাল ও কৃষি উপকরণের আমদানি মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নতুন করে বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ (এফইপিডি) থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, ব্যাক টু ব্যাক আমদানি, কৃষি উপকরণ ও রাসায়নিক সার আমদানিসহ শিল্পের কাঁচামাল সাপ্লায়ার্স ও বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে বিলম্ব মূল্য পরিশোধ সীমা ১৮০ দিন ছিল। এ সীমা বাড়িয়ে ৩৬০ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। যা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
 
এর ফলে চলমান ডলার সংকটে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে আমদানি মূল্য দেরিতে পরিশোধের সুযোগ পাবেন আমদানিকারকেরা। 

এ সুযোগ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ চলতি বছরের পুরো সময় পর্যন্ত বহাল রাখা হবে। তবে রফতানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) ঋণের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
 
এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশে কার্যরত সব বৈধ বৈদেশিক মুদ্রার ডিলাদের প্রধান কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

