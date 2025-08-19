নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন

নাটোরের লোকমানপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় ভাঙা লাইনে পাটের বস্তা গুঁজে চলছে ট্রেন। ফলে ধীরগতি দেখা গেছে ট্রেন চলাচলে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে রেললাইন ভাঙার খবর পেয়ে ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ শুরু করছে রেল কর্তৃপক্ষ।
আব্দুলপুর স্টেশন সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে রেল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় লাইনে ফাটল শনাক্ত হয়। তৎক্ষণাৎ ভাঙা লাইনে পাটের বস্তা গুঁজে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়। তবে, ভাঙা স্থানে ট্রেন চলাচলে সর্বোচ্চ ১০ কিমি গতি বেঁধে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহীগামী কমিউটার এবং ঢালারচর থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি বস্তা গুঁজে দেওয়া ভাঙ্গা লাইনের উপর দিয়েই চলাচল করেছে।
রেল শ্রমিক মোস্তাক আহমেদ জানান, আমরা খবর পেয়ে সকালেই ঘটনাস্থলে এসেছি। মেরামতের কাজ করছি। আপাতত বস্তা গুঁজে ট্রেন পার হচ্ছে।
আব্দুলপুর রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সকালে আমাদের কর্মীরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় লাইনে ভাঙা দেখতে পায়। বর্তমানে ১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করছে। মেরামত কাজ চলমান আছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ শেষ হয়ে যাবে।