‘হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য’ করার প্রস্তাব নিয়ে ইমিকে প্রশ্ন করায় ক্ষেপলেন মেঘমল্লার বসু

২০১৯ সালে হাসিনাকে আজীবন সদস্য করার প্রস্তাবটি করেছিলেন তৎকালীন শামসুন্নাহার হলের ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। এ সংক্রান্ত পুরোনো একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা আলোচনা। তিনি এ বছর বাম গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের হয়ে ভিপি নির্বাচন করবেন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করার প্রস্তাব বিষয়ে ইমিকে প্রশ্ন করায় ক্ষেপে গেলেন একই প্যানেলের জিএস প্রার্থী ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেঘমল্লার বসু।
২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য হিসেবে দেখতে চাওয়ার কথা বলেছিলেন ইমি। ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এই দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। ডাকসুর এবারের নির্বাচনে ভিপি পদপ্রার্থী শামছুন্নাহার হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ইমি। বাম জোটের হয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি।
এ বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ক্ষেপে গিয়ে মেঘমল্লার বসু বলেন, ‘এটা নিয়ে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান সেটা করতে পারেন, কিন্তু এই প্রেস কনফারেন্সের পর। ইমি আপা ক্যাম্পাসেই আছেন, উনাকে ব্যক্তিগতভাবে করতে পারেন। কিন্তু একটা সেন্ট্রাল বিষয়ের সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি এটার মাধ্যমে একটা মিডিয়া ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে। যারা ২০২৩ সালের আগ পর্যন্ত শেখ হাসিনার পক্ষে কথা বলেছে, তাদেরও আমরা এই বিষয়ে উত্তর দিইনি। আর এই ইস্যুকে বাড়াতে চাই না। আমরা চাই না এটা নিয়ে আলোচনা চলমান থাকুক। এটাকে আমরা একটা ট্র্যাপ হিসেবেও মনে করছি।’
এর আগে সোমবার (১৮ আগস্ট) ডাকসু নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের প্রার্থী ইমি ও মেঘমল্লার বসুসহ অন্যরা। তবে এদিন তারা কোনো প্যানেল ঘোষণা করেননি। পরে আজ পূর্ণ প্যানেল ঘোষণা করেছে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট।