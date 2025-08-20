জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েন চেয়ে নির্বাচন কমিশনের চিঠি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সেনা মোতায়েন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম রাশিদুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রাশিদুল আলম বলেন, জাকসু নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাবেষ্টনী জোরদার করতে আশপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন, এর আগের দিন এবং নির্বাচনের পরের দিন সেনা মোতায়েনের জন্য ইতিমধ্যে সেনাপ্রধানের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও কাজ করবেন বলে তিনি জানান।
৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাকসু নির্বাচন। ক্যাম্পাসে এখন নির্বাচনী আমেজ। গত ১৮ ও ১৯ আগস্ট জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩২৮ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা দুইটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং বিকেল চারটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জামা দেওয়া যাবে।