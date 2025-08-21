সেকশন

সাভার পৌরসভায় ‘ঘুষের টাকা’ নিয়ে দুই কর্মকর্তার মারামারি

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৪
পৌরসভা কার্যালয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন দুই কর কর্মকর্তা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সাভার পৌরসভার দুই কর্মকর্তার মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে একটি ফাইলের ‘ঘুষের পাঁচ হাজার টাকা’ নিয়ে দ্বন্দ্বে এমন মারামারিতে জড়িয়েছেন দুজন।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে সাভার পৌরসভা কার্যালয়ে এ মারামারির ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসে পৌর এলাকার দক্ষিণ দরিয়াপুর মৌজার ১১৮ নম্বর হোল্ডিংয়ের মালিক আব্দুল হালিমের নাম পরিবর্তনের জন্য হাকিম আলী সরদার নমে এক ব্যক্তি পৌরসভায় আবেদন করেন। ওই আবেদনের জন্য কর আদায়কারী নজরুল ইসলাম হাকিম আলীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা নেন। আবেদনের বিপরীতে গ্রাহককে ১ হাজার ১৫০ টাকার রশিদ দেন। তবে কাজ নিয়ে গড়িমসি করেন তিনি। 

এদিকে টাকা দেওয়ার পরও কাজ না হওয়ায় ভুক্তভোগী হাকিম আলী বুধবার দুপুরে ওই অফিসের আরেক কর কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলামের কাছে যান। এ সময় ভুক্তভোগীর কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরে মো. নাজমুল ইসলাম ফাইলটি কেন সমাধান করা হয়নি তা কর আদায়কারী নজরুল ইসলামের কাছে জানতে চান। এ সময় কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে দুজনই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং দুজনেই আহত হন। এ ঘটনার পরই অফিস ত্যাগ করে চলে যান নজরুল ইসলাম।

হাতাহাতির ঘটনার কথা স্বীকার করে কর কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বলেন, নজরুল ইসলাম আমার ওপর আগে হামলা চালিয়েছে। তারপর আমি প্রতিরোধের চেষ্টা করেছি।

সাভার পৌরসভার প্রশাসক মো. আবু বকর সরকার সাংবাদিকদের বলেন, দুই কর্মকর্তার মধ্যে মারামারির ঘটনায় পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইদুল ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ৭ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে আসলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

