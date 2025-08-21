সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, সীমান্তে ৪ হিজড়া আটক

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৩
ছবি: সংগৃহীত।

ভারতে অনুপ্রবেশকালে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাঁশতলা সীমান্তে ৪ হিজড়াকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। 

বুধবার (২০ আগস্ট) ভোরে বাঁশতলা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে তাদের আটক করেছে সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন ২৮ বিজিবি।

আটককৃতরা হলেন- কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার বালাকান্দি গ্রামের শুক্কুর আলীর ছেলে জাহেদুল ইসলাম (১৯), একই জেলার রৌমারী থানার সুখের বাতি গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে রেজা আহমেদ (২০), কুড়িগ্রামেরই কোতোয়ালী থানার মজিদা কলেজ পাড়ার মো. কালামের মেয়ে মোসকান আক্তার (২০) এবং বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার কুচমা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে রনি হাসান (২৫)।

দোয়ারাবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল হক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত ৪ হিজড়ার বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করে বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জের বিজ্ঞ আদালতে তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা যায়, আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে যাচ্ছিল। এসময় সুনামগঞ্জ- ২৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বাঁশতলা বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার কামাল সরদারের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত টহলদল তাদের আটক করে। পরে তাদের দোয়ারাবাজার থানা পুলিশে সোপর্দ করে বিজিবি।

সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন ২৮ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল একেএম জাকারিয়া কাদির বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তৃতীয় লিঙ্গের চারজন শূন্য রেখায় আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরধারীসহ টহল তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

 

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ভারত সুনামগঞ্জ আটক সীমান্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কক্সবাজারে টমটমচালক হত্যার ঘটনায় ৩ রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁওয়ে এবার মিললো ট্রাকভর্তি সরকারি সার, পালিয়েছে চালক-হেলপার

গণপিটুনিতে নিহত বাংলাদেশির মরদেহ ফেরত দিলো বিএসএফ

গাজীপুরে আবাসিক হোটেল অভিযানে আটক ১৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লুঙ্গি পরা মাসেদুলের ঘাসের বস্তায় মিললো ৫ বান্ডেল ইউএস ডলার

মাত্র দু’জন শিক্ষক দিয়ে চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ব্যবসায়ীকে বালুতে পুঁতে ৪ কোটি টাকা আদায়, সাবেক বিএনপি নেতা আটক  

ভারতে আটক ২২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng