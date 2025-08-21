ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, সীমান্তে ৪ হিজড়া আটক

ভারতে অনুপ্রবেশকালে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাঁশতলা সীমান্তে ৪ হিজড়াকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
বুধবার (২০ আগস্ট) ভোরে বাঁশতলা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে তাদের আটক করেছে সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন ২৮ বিজিবি।
আটককৃতরা হলেন- কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার বালাকান্দি গ্রামের শুক্কুর আলীর ছেলে জাহেদুল ইসলাম (১৯), একই জেলার রৌমারী থানার সুখের বাতি গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে রেজা আহমেদ (২০), কুড়িগ্রামেরই কোতোয়ালী থানার মজিদা কলেজ পাড়ার মো. কালামের মেয়ে মোসকান আক্তার (২০) এবং বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার কুচমা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে রনি হাসান (২৫)।
দোয়ারাবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল হক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত ৪ হিজড়ার বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করে বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জের বিজ্ঞ আদালতে তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।
জানা যায়, আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে যাচ্ছিল। এসময় সুনামগঞ্জ- ২৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বাঁশতলা বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার কামাল সরদারের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত টহলদল তাদের আটক করে। পরে তাদের দোয়ারাবাজার থানা পুলিশে সোপর্দ করে বিজিবি।
সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন ২৮ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল একেএম জাকারিয়া কাদির বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তৃতীয় লিঙ্গের চারজন শূন্য রেখায় আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরধারীসহ টহল তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক।