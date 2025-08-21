সেকশন

জাপানে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে আগুন, ১২ ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে

জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপের উপকূলে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস নিউ অরলিন্সে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। 

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার (২০ আগস্ট) স্থানীয় সময় বিকাল ৪ টায় এ ঘটনা ঘটে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনী। 

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নৌবাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঘটনার ১২ ঘন্টা পর বৃহস্পতিরার ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এতে দুইজন নাবিকের সামান্য আহত হওয়া ছাড়া আর কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। 

মার্কিন ভূখণ্ডের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আমেরিকান সেনা জাপানে রয়েছে। জাপানে মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতি - কয়েক দশক ধরে চলা নিরাপত্তা চুক্তির অংশ, যা কখনো কখনো স্থানীয় জনগণের জন্য হতাশার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

 

