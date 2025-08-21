সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আশুলিয়ায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০২
গ্রেপ্তার জুয়েল শিকদার। ছবি: সংগৃহীত

সাভারের আশুলিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ) সাবেক নেতা জুয়েল শিকদারকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। 

বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে আশুলিয়ার বাড়ইপাড়ার পূর্বপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযানে চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান। 

গ্রেপ্তার জুয়েল শিকদার (৩৩) আশুলিয়ার বাড়ইপাড়া পূর্বপাড়া এলাকার মৃত মোশারফ হোসেনের ছেলে। তিনি শিমুলিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, আওয়ামী সরকার পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। এর আগে স্থানীয়ভাবে যুবলীগের পদপ্রার্থী হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন গোপনে থাকার পর বুধবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আশুলিয়া থানার ওসি আব্দুল হান্নান বলেন, গ্রেপ্তারকৃত জুয়েল শিকদার ছাত্র-জনতা হতাহতের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সাভার গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাভার পৌরসভায় ‘ঘুষের টাকা’ নিয়ে দুই কর্মকর্তার মারামারি

পুলিশ বলছে গ্রেপ্তার সুহান ‘ছাত্রলীগ নেতা’, সমন্বয়ক দাবি করে থানা ঘেরাও

‘বুড়া অস্ত্র দিয়া আমার মানসম্মান শেষ করলি’- কারাবন্দী যুবদল নেতার স্ট্যাটাস

সাভারে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত যুবকের মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি-ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

আশুলিয়ায় পরিবহনে চাঁদাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

যুদ্ধাপরাধ মামলার সাক্ষীসহ ৪ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার  

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng