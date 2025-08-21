আশুলিয়ায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা গ্রেপ্তার

সাভারের আশুলিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ) সাবেক নেতা জুয়েল শিকদারকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে আশুলিয়ার বাড়ইপাড়ার পূর্বপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযানে চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান।
গ্রেপ্তার জুয়েল শিকদার (৩৩) আশুলিয়ার বাড়ইপাড়া পূর্বপাড়া এলাকার মৃত মোশারফ হোসেনের ছেলে। তিনি শিমুলিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।
পুলিশ জানায়, আওয়ামী সরকার পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। এর আগে স্থানীয়ভাবে যুবলীগের পদপ্রার্থী হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন গোপনে থাকার পর বুধবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আশুলিয়া থানার ওসি আব্দুল হান্নান বলেন, গ্রেপ্তারকৃত জুয়েল শিকদার ছাত্র-জনতা হতাহতের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।