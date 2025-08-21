সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাকসু নির্বাচনে ২৫ পদে প্রার্থী ২৭৩ জন

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:০১
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ভবন। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে মোট ২৭৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এর আগে ২৯৯ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। 

নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব ও প্রক্টর এ কে এম রাশিদুল আলম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হল সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৫১৪ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ৪৬৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

হলভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা

আল–বেরুনী হলে ১৮, আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে ২২, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৩০, নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ৬, শহীদ সালাম–বরকত হলে ২২, মওলানা ভাসানী হলে ২৭, জাহানারা ইমাম হলে ১৬, প্রীতিলতা হলে ১৩, বেগম খালেদা জিয়া হলে ১১, ১০ নম্বর ছাত্র হলে ৩০, শহীদ রফিক–জব্বার হলে ২১, সুফিয়া কামাল হলে ১০, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলে ৬, ১৫ নম্বর ছাত্রী হলে ১৭, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ২২, রোকেয়া হলে ১৭, ফজিলাতুন্নেছা হলে ১৫, বীর প্রতীক তারামন বিবি হলে ১৭, ২১ নম্বর ছাত্র হলে ৩৮, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ৬০ এবং শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৪৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন হল থেকে তথ্যগুলো পেয়েছি। পরবর্তীতে হালনাগাদের প্রয়োজন হলে আমরা তা করব।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসুর ২৫টি পদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলে হল সংসদ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই হবে ২১ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট। খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। 

মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিষয়ে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন গ্রহণ করা হবে আগামী ২৬ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। পরে আপিলের শুনানি গ্রহণ করা হবে ২৭ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এবং আপিলের রায় ঘোষণা করা হবে ২৭ আগস্ট বিকেল ৪টায় । মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। সবকিছু শেষে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪ টায়।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েন চেয়ে নির্বাচন কমিশনের চিঠি

জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েন চায় প্রশাসন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিসিএস অফিসার্স ফোরামের কমিটি গঠন

জাবির প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দ্বিতীয় দফায় জাকসু নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা 

জাবির আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

জাবিতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বিমান দুর্ঘটনার প্রতিবাদে জাবিতে মশাল মিছিল, ছয়দফার প্রতি সংহতি 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng