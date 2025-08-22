সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:২০
জান্নাত ফুডসে গিয়ে চাঁদা দাবি করেন সায়েম। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা নগরীতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে মোহাম্মদ সায়েম (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে নগরীর বিসিক শিল্পনগরীর জান্নাত ফুডস কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সায়েম রংপুরের মোহাম্মদ আমিন উল্লাহর ছেলে। প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে পরিবারসহ বিসিক এলাকায় ভাড়া বাসায় উঠে তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। এ সময় থেকে তিনি চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ও ওয়ারেন্ট রয়েছে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুর ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সায়েম ও তার সহযোগীরা বিসিক শিল্পনগরী এবং আশোক তলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি ও ছিনতাই করতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জান্নাত ফুডসে গিয়ে চাঁদা চাইলে শ্রমিকরা তাকে আটক করে গণপিটুনি দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সায়েমকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে সায়েমের সহযোগীরা কারখানায় হামলার চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওসি মহিনুর ইসলাম জানান, নিহত সায়েমের বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

সারাদেশ চাঁদাবাজি গণপিটুনি

