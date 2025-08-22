রাইস মিলে রাতভর অভিযানে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় একটি রাইস মিলে রাতভর অভিযান চালিয়ে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসাইন অভিযান পরিচালনা করেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত ৮টা থেকে আজ শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চলে। উপজেলার কলেজ রোড এলাকায় ফাহিম ও সামিয়া রাইস মিলের গুদামে এ অভিযান চালানো হয়।
এ সময় অবৈধভাবে মজুত করা ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করা হয়। এ ছাড়া ১ হাজার খালি বস্তা, একটি ট্রাক, একটি ট্রলি, তিনটি অটোরিকশা, একটি ওজন মাপার যন্ত্র এবং বস্তা সেলাইয়ের একটি যন্ত্র জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ট্রলিচালক মিজান মিয়াকে (৩৮) আটক করা হয়। পালিয়েছেন মিলের মালিক হক মিয়া।
ইউএনও জাকির হোসাইন বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ চাল জব্দ করা হয়েছে। চালগুলো সরকারি। সরকারি চাল কীভাবে সেখানে গেল, কারা এর সঙ্গে জড়িত, সেই তদন্ত করা হচ্ছে। এই চক্রকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়ে তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, ট্রলিচালক মিজানকে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।