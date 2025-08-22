সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন নিয়ে মাউশির নতুন নির্দেশনা

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪২

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) পদ্ধতিতে পাঠাতে হলে চলতি মাসের বিল ২৩ আগস্টের মধ্যে অনলাইনে জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি এ নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

সম্প্রতি মাউশি এক অফিস আদেশে জানায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিল দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বেতন ইএফটি-র মাধ্যমে পাঠানো সম্ভব হবে না।

নির্দেশনায় বলা হয়, ইএফটি প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক অনলাইনে দাখিল করা তথ্যই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে তার দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই নিতে হবে।

অধিদপ্তর জানায়, জানুয়ারি ২০২৫ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ইএফটি মাধ্যমে তাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরে পাঠানো হচ্ছে। আগস্ট মাস থেকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ইএমআইএস আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এমপিও-ইএফটি মডিউলে লগ-ইন করে মাসভিত্তিক বিল সাবমিট করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন নির্ধারণ করে সঠিকভাবে বিল তৈরি ও জমা দিতে হবে। দাখিল করা বিলের একটি কপি ডাউনলোড করে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির স্বাক্ষরসহ সংরক্ষণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, কোনো শিক্ষক মৃত্যুবরণ, পদত্যাগ, সাময়িক বরখাস্ত বা অনুপস্থিত থাকলে তার প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়েই বিল জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে আংশিক বা পুরো বেতন কর্তনের বিষয়টি বিল সাবমিশনের সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

