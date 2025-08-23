সেকশন

খাদ্য অধিদপ্তরের ৮ প্রার্থীর আবেদন বাতিল

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৪

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে ড্রাইভার (গ্রেড-১৫) পদে দ্বিতীয় পর্যায়ের যাচাই-বাছাই শেষে ৮ জন প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে। ২১ আগস্ট অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং ৯ মার্চ ২০২৫ তারিখের পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী, কোনো প্রার্থী একই পদে একাধিকবার আবেদন করতে পারবেন না। কিন্তু বাতিল হওয়া প্রার্থীরা ওই শর্ত লঙ্ঘন করেছেন।

তাদের আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিগত তথ্য বা অন্যান্য তথ্যে বিভ্রান্তিকর পরিবর্তন এনে একাধিকবার আবেদন করায় ১,৯৮৫টি আবেদনের মধ্য থেকে ৮টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

পরীক্ষার সময়সূচি:

তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৫

সময়: সকাল ১০টা থেকে ১১টা

স্থান: ঢাকা মহানগরী

প্রবেশপত্র ও নির্দেশনা:

আবেদনকারীরা ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রঙিন প্রিন্টকৃত প্রবেশপত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।

ডাউনলোডে কোনো সমস্যা হলে অফিস চলাকালে হটলাইন নম্বর: ০১৭১০৮৮২৯৫৬–এ যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

