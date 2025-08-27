পটুয়াখালীর কুয়াকাটা উপকূলের চর ধূলাসার সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
নৌ-পুলিশ সূত্র জানায়, মৃত ব্যক্তির পরনে ছিল কালো রঙের টি-শার্ট ও হাফপ্যান্ট। মরদেহটি আংশিক গলিত অবস্থায় পাওয়া যায়।
স্থানীয় জেলে জালাল ফকির জানান, সাগর থেকে মাছ শিকার করে তীরে ফিরছিলাম, ঠিক তখনই দেখি সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে একটি মরদেহ ভাসছে। কাছাকাছি গিয়ে দেখি মাথায় কোনো চামড়া নেই। সঙ্গে সঙ্গে ৯৯৯ এ কল দিয়ে বিষয়টি জানায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এস আই) মনিরুজ্জামান বলেন, ৯৯৯ থেকে সংবাদ পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি কয়েক দিন আগে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া কোনো জেলের হতে পারে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।
এর আগে গত শনিবার কুয়াকাটা সৈকতের সূর্যোদয় পয়েন্ট সংলগ্ন গঙ্গামতি এলাকায় লাল কম্বল মোড়ানো এক ব্যক্তির মরদেহ ভেসে আসে। তিনদিনের ব্যবধানে সৈকতে দুই মরদেহ ভেসে আসার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।