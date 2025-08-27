মিরপুরে চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি: ৩০০ ডলারসহ যুবক গ্রেপ্তার

চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় রাজধানীর মিরপুর থেকে মো. অন্তু (২৭) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অন্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলছে, তার কাছ থেকে চীনা নাগরিকের চুরি যাওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার হয়েছে।
এর আগে একই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন সাব্বির (১৯)। পুলিশ বলছে, সাব্বিরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অন্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাদ রোমন গণমাধ্যমকে বলেন, ১৭ আগস্ট সন্ধ্যার দিকে মিরপুর ১০ নম্বর মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক চীনা পর্যটক। এ সময় তার ওয়ালেট চুরি হয়। ওয়ালেটে ছিল নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার ও একটি ব্যাংক কার্ড। এই ঘটনায় চীনা পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুল মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন। থানা-পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে।
ওসি সাজ্জাদ রোমন বলেন, ২১ আগস্ট রাজধানীর রূপনগর চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরির ২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আজ সকালে মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অন্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরির ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার সাব্বির ও অন্তুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।