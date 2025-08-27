সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিরপুরে চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি: ৩০০ ডলারসহ যুবক গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৭
গ্রেপ্তার হওয়া মো. অন্তু (মাঝে)। ছবি: মিরপুর থানা

চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় রাজধানীর মিরপুর থেকে মো. অন্তু (২৭) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অন্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলছে, তার কাছ থেকে চীনা নাগরিকের চুরি যাওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার হয়েছে।

এর আগে একই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন সাব্বির (১৯)। পুলিশ বলছে, সাব্বিরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অন্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাদ রোমন গণমাধ্যমকে বলেন, ১৭ আগস্ট সন্ধ্যার দিকে মিরপুর ১০ নম্বর মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক চীনা পর্যটক। এ সময় তার ওয়ালেট চুরি হয়। ওয়ালেটে ছিল নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার ও একটি ব্যাংক কার্ড। এই ঘটনায় চীনা পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুল মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন। থানা-পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে।

ওসি সাজ্জাদ রোমন বলেন, ২১ আগস্ট রাজধানীর রূপনগর চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরির ২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আজ সকালে মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অন্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরির ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার সাব্বির ও অন্তুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজধানী চীন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুলিশের এএসআই স্বামীর বিরুদ্ধে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ স্ত্রীর

দুঃখপ্রকাশ করলেন ডিএমপি কমিশনার, তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা

৪ মাস শূন্য থাকার পর ডিএমপিতে নতুন ডিবিপ্রধান

জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-মাদক উদ্ধারসহ আটক ১১

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

আশুলিয়ায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

মাইলস্টোনকে আর্থিক জরিমানাসহ নিহতদের পরিবারের ৯ দাবি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng