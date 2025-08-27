বিয়ের পর ফেরার সময় নববধূর আত্মীয়র গুলিতে বর নিহত

তুরস্কের উত্তরাঞ্চলে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে আনন্দঘন পরিবেশে স্ত্রীকে নিয়ে ফেরার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে স্বামী নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৭ আগস্ট) স্থানীয় সংবাদমাধ্য এ খবর জানিয়েছে।
আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতিকে যখন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন আলী কে. নামক ২৩ বছর বয়সী বর তারই স্ত্রীর এক নারী আত্মীয়র গুলিতে নিহত হন।
এরপর নিরাপত্তা বাহিনী ৪৭ বছর বয়সী ওই নারীকে আটক করেছে। তার বাগান থেকে দুটি লাইসেন্সবিহীন পিস্তল পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
প্রসিকিউটররা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। এটি আনন্দ উদযাপনের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত গুলি কিনা, তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, তুরস্কের উত্তরাঞ্চলীয় কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠানে উদযাপনের জন্য গুলি চালানো সাধারণ ঘটনা।
গত সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব ট্রাবজোন প্রদেশে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে উদযাপনের সময় গুলি চালানোর ঘটনায় আরও একজন নিহত এবং আরও দুইজন আহত হন।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তাও আছেন।