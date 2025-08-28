অবৈধভাবে জাহাজে লুকিয়ে বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করে ঘোরাফেরার সময় মাহফুজ শেখ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিভিন্ন সময়ে বন্দরের নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে আটক করেন। এ ছাড়া, আলাদা ঘটনায় চুরির উদ্দেশ্যে এবং অন্য পাশ নিয়ে প্রবেশের চেষ্টাকালে আরও দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।
আটক মো. মাহফুজ শেখ গোপালগঞ্জের মাকসুদপুরের বোয়ালিয়ার শেখ বাড়ির টুকু শেখের ছেলে, মো. আবুল খায়ের নোয়াখালীর সেনবাগের গোপালপুরের মো. হানিফের ছেলে, মেহেদি হাসান লাবলু খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির মহামুনি পাড়ার মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক জানান, সকাল সাড়ে আটটার দিকে বন্দরের ভেতরে অবৈধভাবে ঢুকে ১১ নম্বর জেটি এলাকায় ঘোরাফেরার সময় নিরাপত্তা সদস্যরা মো. মাহফুজ শেখকে আটক করেন।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মাহফুজ শেখ বিদেশগামী জাহাজে অবৈধভাবে ঢুকে বিদেশে পাড়ির উদ্দেশ্যে বন্দরে ঢুকেছিলেন। তার কাছ থেকে একটি পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, চিড়া, খাবার পানিসহ একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে।
এদিকে, ভোরে বন্দরের ১ নম্বর গেটে একটি গাড়ির নিচ দিয়ে মালামাল চুরির উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টাকালে গেটে নিয়োজিত নিরাপত্তা সদস্যদের তল্লাশির সময় মো. আবুল খায়েরকে আটক করা হয়।
এ ছাড়া, বেলা সোয়া দুইটার দিকে জিসিবি-২ নম্বর গেট দিয়ে অন্য আরেকজনের প্রবেশ পাস দিয়ে কাভার্ডভ্যানের গেট পাস সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টাকালে দায়িত্বরত নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা মেহেদি হাসান লাবলু নামে একজনকে আটক করেন।