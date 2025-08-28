সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাহাজে লুকিয়ে বিদেশ যাত্রার চেষ্টা, যুবক আটক

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫০

অবৈধভাবে জাহাজে লুকিয়ে বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করে ঘোরাফেরার সময় মাহফুজ শেখ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। 

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিভিন্ন সময়ে বন্দরের নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে আটক করেন। এ ছাড়া, আলাদা ঘটনায় চুরির উদ্দেশ্যে এবং অন্য পাশ নিয়ে প্রবেশের চেষ্টাকালে আরও দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। 

আটক মো. মাহফুজ শেখ গোপালগঞ্জের মাকসুদপুরের বোয়ালিয়ার শেখ বাড়ির টুকু শেখের ছেলে, মো. আবুল খায়ের নোয়াখালীর সেনবাগের গোপালপুরের মো. হানিফের ছেলে, মেহেদি হাসান লাবলু খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির মহামুনি পাড়ার মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক জানান, সকাল সাড়ে আটটার দিকে বন্দরের ভেতরে অবৈধভাবে ঢুকে ১১ নম্বর জেটি এলাকায় ঘোরাফেরার সময় নিরাপত্তা সদস্যরা মো. মাহফুজ শেখকে আটক করেন।  

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মাহফুজ শেখ বিদেশগামী জাহাজে অবৈধভাবে ঢুকে বিদেশে পাড়ির উদ্দেশ্যে বন্দরে ঢুকেছিলেন। তার কাছ থেকে একটি পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, চিড়া, খাবার পানিসহ একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে।

এদিকে, ভোরে বন্দরের ১ নম্বর গেটে একটি গাড়ির নিচ দিয়ে মালামাল চুরির উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টাকালে গেটে নিয়োজিত নিরাপত্তা সদস্যদের তল্লাশির সময় মো. আবুল খায়েরকে আটক করা হয়। 

এ ছাড়া, বেলা সোয়া দুইটার দিকে জিসিবি-২ নম্বর গেট দিয়ে অন্য আরেকজনের প্রবেশ পাস দিয়ে কাভার্ডভ্যানের গেট পাস সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টাকালে দায়িত্বরত নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা মেহেদি হাসান লাবলু নামে একজনকে আটক করেন। 

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

চট্টগ্রাম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি সৈকতের পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ

চট্টগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১২

ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে চুরি, টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ নারী আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চট্টগ্রামে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

শিশুদের গলায় ছুরি ধরে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

চাক্তাই ঘুরে টিসিবির তেল গেল ফটিকছড়িতে, ব্যবসায়ী আটক

চট্টগ্রামে সৈকত বার ও রেস্তোরাঁয় আগুন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng