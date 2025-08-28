সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইতিহাসের লজ্জাজনক হারের পর ম্যানইউ কোচের দুঃখ প্রকাশ

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২
ছবি: সংগৃহীত

কারাবাও কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে বড় ধাক্কা খেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের লজ্জাজনক হারের তেঁতো স্বাদ পেয়েছে তারা। চতুর্থ বিভাগের দল গ্রিমসবি টাউনের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে ম্যানইউ। এমন লজ্জাজনক হারের পর সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন দলের কোচ রুবেন আমোরিম।

ঘরের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গ্রিমসবির কাছে টাইব্রেকারে ১২-১১ ব্যবধানে হেরে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের ৭১ শতাংশ বল ছিল ইউনাইটেডের নিয়ন্ত্রণে। গোলে শট নিয়েছে তারা ২৮টি, এর ৯টি ছিল লক্ষ্যে। তবুও জয়ের জন্য প্রতিপক্ষকেই সবটুকু কৃতিত্ব দিয়েছেন ইউনাইটেড কোচ।

ম্যাচ শেষে আমোরিম বলেন, 'সেরা দলটিই জিতেছে, মাঠে কেবল যে দলটিই ছিল…। আমরা পুরোপুরি হেরে গেছি। যেভাবে আমরা খেলা শুরু করেছি, মনে হয়েছে আমরা এমনকি মাঠে একদমই নেই। আমাদের ক্লাবে সবকিছু যখন এত গুরুত্বপূর্ণ, যা কিছু হয়েছে এই ক্লাবে… এটা আমাদের ক্লাবে একটি সমস্যা, আরও ভালো করা উচিত আমাদের।'

এমন হারের জন্য সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ম্যানইউ কোচ। সেইসঙ্গে ফুটবলারদের নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'সমর্থকদের কাছে আমাকে স্রেফ দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। আমার মনে হয়, আমাদের ছেলেরা আজকে সেটিই ফুটিয়ে তুলেছে প্রবলভাবে, তারা যেমনটি চায়।'

আমোরিম আরও বলেন, 'চতুর্থ বিভাগের দলের সঙ্গে খেললে সেখানে গোলকিপার কিছু নয়। সবকিছুরই দায় সেখানে। সামগ্রিক আবহ, এই টুর্নামেন্টের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি… সবকিছু। আমরা জানি, এমন একটি সময়ে আমরা আছি, যখন লোকে সবকিছুর দিকে নজর দেবে।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

