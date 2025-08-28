সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উত্তরায় আবাসন মেলা শুরু

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৩

‘সকলের জন্য নিশ্চিত আবাসন’ স্লোগানকে সামনে রেখে রাজধানীর উত্তরা ক্লাবে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী আবাসন মেলা। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে মেলার উদ্বোধন করেন অভিনেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তারিক আনাম খান।

মেলা আয়োজন করেছে ডিপওয়ার্ক কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইভেন্টস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফয়সাল তাহেরসহ ক্লাব নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন খাতের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় অংশ নিচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ডেভেলপার ও ল্যান্ড কোম্পানিগুলো। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: বায়োবিল্ড ডেভেলপমেন্ট, ভাইয়া হোটেলস, প্রাইম ব্যাংক, পূর্বাচল মেরিন সিটি, রূপায়ন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মেগা বিল্ডার্স, কনকর্ড ব্রোকারেজ, ইনডিগো মার্বলস অ্যান্ড গ্রানাইটসসহ আরও অনেকে।

আরএকে সিরামিকস এই মেলায় ব্র্যান্ড পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। মেলায় থাকছে ফ্ল্যাট, প্লট ও হোটেল-রিসোর্ট প্রকল্পে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট, বিনামূল্যে আইনি ও স্থাপত্য পরামর্শ, বিশেষ অফার এবং আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র। কিউআর কোড স্ক্যান করে জেতা যাবে ঢাকা-নেপাল বিমান টিকিট, আর বুকিং দিলে মিলবে মালয়েশিয়া বা ব্যাংকক ভ্রমণের সুযোগ।

একইসঙ্গে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম www.deepworkcom.com এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশ থেকেও অংশ নেওয়া যাবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ

