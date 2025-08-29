শেখ হাসিনা হিন্দু-মুসলিম কারও স্বার্থ রক্ষা করেনি: বিএনপি নেতা জয়ন্ত কুন্ডু

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু বলেছেন, হিন্দু সমাজের সুখে-দুঃখে সর্বদা পাশে আছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপি সবসময় সব ধর্মের মানুষের বন্ধু। ১৬ বছর জনগণের ভোট ছাড়া হাসিনা জোর করে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। হাসিনা হিন্দু-মুসলিম কারও স্বার্থ রক্ষা করেনি।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা উথলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপির আয়োজনে সনাতনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর শাহে আলম।
জয়ন্ত কুন্ডু ওবায়দুল কাদেরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছিলেন- হাসিনার পতন হলে ২ লাখ মানুষ মারা যাবে, কিন্তু আমাদের নেতা তারেক রহমানের নির্দেশে কোনো মানুষের ওপর বিএনপি হামলা হতে দেয়নি। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর তারেক রহমান।
তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অটুট বন্ধনকে সুসংহত করতে এই সমাবেশ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
সভাপতির বক্তব্যে মীর শাহে আলম বলেন, সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের নেতা তারেক রহমানের রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রতিটি হিন্দু ধর্মের মানুষ আমাদের ভাই হয়ে থাকবে।
এ সময় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি পরিমল চন্দ্র দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি স্বাধীন কুমার কুন্ডু।
আরও বক্তব্য দেন- উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল ওহাব, পৌর বিএনপির সভাপতি বুলবুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম তাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহসভাপতি মাহবুব আলম মানিক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মাস্টার, উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মীর শাকরুল আলম সীমান্ত প্রমুখ।
উল্লেখ্য, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহযোগিতায় শিবগঞ্জ উপজেলায় ইতোমধ্যে ২০টি মন্দিরের উন্নয়নে প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।