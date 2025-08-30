সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ময়মনসিংহে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৭
উপজেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর করেন গণঅধিকার বিক্ষুব্ধরা। ছবি: সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিক্ষোভ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা। এ বিক্ষোভ মিছিল থেকে ঈশ্বরগঞ্জ জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর শহরে গণঅধিকার পরিষদের মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধরা এ ভাঙচুর করেন। এ সময় চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজের সামনে থেকে বের হয়ে উপজেলা পরিষদ প্রদক্ষিণ করে। পরে পুনরায় কলেজের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে উপজেলা জাতীয় পার্টির অফিসে ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধরা।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ওসি ওবায়দুর রহমান বলেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে থাকা সাইনবোর্ড ভাঙচুর করা হয়। এ বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে বিক্ষোভ মিছিল থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, অবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা গণঅধিকার পরিষদের দপ্তর সম্পাদক কাঞ্চন আহমেদ, ময়মনসিংহ মহানগর গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবিত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, জেলা যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির খান, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আল-আমিন, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ প্রমুখ।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

জাতীয় পার্টি হামলা-ভাঙচুর ময়মনসিংহ নুরুল হক নুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর

ময়মনসিংহে যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

গফরগাঁওয়ে রেললাইন আটকে বিক্ষোভ, আড়াই ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক 

উল্টো পথে আসা ট্রাকের ধাক্কায় মুচড়ে গেল অটোরিকশা, নিহত ২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুপুরে বিএনপি নেতার বাড়ি ভাঙচুর, বিকেলে ককটেল বিস্ফোরণ

আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ত্রিশালে মসজিদে চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমাম গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng