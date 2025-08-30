গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিক্ষোভ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা। এ বিক্ষোভ মিছিল থেকে ঈশ্বরগঞ্জ জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর শহরে গণঅধিকার পরিষদের মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধরা এ ভাঙচুর করেন। এ সময় চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজের সামনে থেকে বের হয়ে উপজেলা পরিষদ প্রদক্ষিণ করে। পরে পুনরায় কলেজের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে উপজেলা জাতীয় পার্টির অফিসে ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধরা।
ঈশ্বরগঞ্জ থানার ওসি ওবায়দুর রহমান বলেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে থাকা সাইনবোর্ড ভাঙচুর করা হয়। এ বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে বিক্ষোভ মিছিল থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, অবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা গণঅধিকার পরিষদের দপ্তর সম্পাদক কাঞ্চন আহমেদ, ময়মনসিংহ মহানগর গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবিত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, জেলা যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির খান, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আল-আমিন, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ প্রমুখ।