রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
৫৫ কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ এক বছর

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০
স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে মোরেলগঞ্জে স্থাপিত ৫৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে এক বছর যাবৎ ওষুধ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ওষুধ সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ ক্লিনিক বন্ধ থাকে। দিনের পর দিন সেবা নিতে এসে রোগীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

সরেজমিনে জানা গেছে, পৌর সদরসহ উপজেলা ১৬ ইউনিয়নসহ একটি পৌরসভার প্রায় ৪ লাখ মানুষের বসবাস। গ্রামীণ জনপদের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এর কার্যক্রম এখন চলছে ধীরগতিতে। ওষুধ সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ ক্লিনিকের মূল ফটকে ঝুলছে তালা। এসব ক্লিনিকের দায়িত্বে রয়েছে ৫২ জন কমিউনিটি বেজ হেলথকেয়ার সিএইচসিপি।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি সুমন হাওলাদার, বরইতলা কমিউনিটি ক্লিনিকের আশিষ বিশ্বাস ও বদনীভাঙ্গার জিয়াউর রহমান বলেন, গত বছর ৫ আগস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত সিবিএইচসি প্রকল্পের ক্লিনিকের ওষুধ সাপ্লাই বন্ধ রয়েছে। যে কারণে প্রাথমিক চিকিৎসার ২২ প্রকারের ওষুধ রোগীদের দেওয়া যাচ্ছে না। ওষুধ দিতে না পারায় কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আশা রোগীদের সামনে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। 

এলাকাবাসীর পক্ষে ইয়াকুব মুন্সী, সোনিয়া বেগম ও জাহিদ হাওলাদার বলেন, কোনো কোনো সপ্তাহে তিন দিন ক্লিনিক খোলা হলেও তাও আবার চিকিৎসক দুই-তিন ঘণ্টা থেকে বন্ধ করে চলে যান। চিকিৎসক বলছেন, ওষুধ নেই।

হাসপাতালের এমপিপিআই দিপক কুমার বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ সাপ্লাই বন্ধ রয়েছে। যে কারণে কেন্দ্রগুলোতে রোগীরা ওষুধ পাচ্ছে না। 

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকে বরাদ্দ ওষুধ স্বল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে।

