সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানে সরকারি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ৫

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২১
ছবি: আনাদোলু

পাকিস্তানের গিলগিত-বালতিস্তান অঞ্চলের দিয়ামার জেলার চিলাস শহরের কাছে স্থানীয় সরকারের একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাঁচজন ক্রু সদস্য নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দেশটির গণমাধ্যম ডন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

চিলাসের থর এলাকায় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হলে ঘটনাস্থল থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সরকারের মুখপাত্র ফাইজুল্লাহ ফারাক এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের একটি হেলিকপ্টার থর অঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়েছে।' ছবি: হিন্দুস্তান টাইমস

হেলিকপ্টারটিতে দুইজন পাইলট এবং তিনজন কারিগরি কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। দিয়ামার জেলার পুলিশ সুপার আবদুল হামিদ বলেন, 'হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাঁচজন নিহত হয়েছেন।' তিনি ডনকে নিশ্চিত করেন যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর।

এসএসপি হামিদ আরও জানান, হেলিকপ্টারটি একটি নতুন ও প্রস্তাবিত হেলিপ্যাডে অবতরণের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন চালাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার এবং ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করেন।

যদিও দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে স্থানীয় সরকারের মুখপাত্রের ধারণা, কারিগরি ত্রুটির কারণে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এদিকে, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে কর্তৃপক্ষ।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

পাকিস্তান নিহত এশিয়া বিশ্ব সংবাদ বিমান হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীন সফরে শি জিনপিংয়ের প্রিয় গাড়ি ‘হংকি’-তে মোদি

চীন সফরে একই গাড়িতে মোদি-পুতিন

আফগানিস্তানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে বহু গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে

ইসরায়েলি তেল ট্যাংকারে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনে মোদি-শি-পুতিনের হাস্যোজ্বল আড্ডা!  

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ২৫০, আহত ৫০০

চীনে হাস্যোজ্জ্বল মোদি-পুতিন, করলেন কোলাকুলি  

হামাসের মুখপাত্র আবু ওবায়দাকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng