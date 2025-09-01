সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
চবিতে সংঘর্ষ : ১৪৪ ধারা জারি থাকছে মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের পর প্রশাসন দ্বিতীয় দফায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এই আদেশ আগামী মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর ২টা থেকে সোমবার রাত ৮টা পর্যন্ত প্রথম দফায় ১৪৪ ধারা জারি ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেইট বাজারের পূর্ব সীমা থেকে পূর্ব দিকে রেলগেইট পর্যন্ত এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইউএনও আবদুল্লাহ আল মুমিন জানিয়েছেন, জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদেশ অনুযায়ী—উক্ত এলাকায় সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ থাকবে, বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র বহন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে অবস্থান বা চলাফেরাও নিষিদ্ধ।

ইউএনও বলেন, “আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।”

