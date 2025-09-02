সেকশন

কলকাতাগামী ইন্ডিগোর ফ্লাইটে ‘বার্ড স্ট্রাইক’, নাগপুরে জরুরী অবতরণ

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৬
ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ। পুরোনো ছবি

ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাগপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া একটি উড়োজাহাজ উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর মাঝ আকাশে ‘বার্ড স্ট্রাইক’-এর শিকার হয়। নিরাপত্তা বিবেচনায় নাগপুরে ফিরে জরুরি অবতরণ করে ফ্লাইটটি। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। খবর ইন্ডিয়া টিভির।

নাগপুর বিমানবন্দরের জ্যেষ্ঠ পরিচালক আবিদ রুহি জানিয়েছেন, উড়োজাহাজটি ভারতীয় বিমান পরিষেবা সংস্থা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের।

ইন্ডিয়া টিভিকে তিনি বলেন, ‘আজ ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ নাগপুর বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর ফের বিমানবন্দরে ফিরে এসেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি, বার্ড স্ট্রাইকের কারণে ফিরে এসেছে উড়োজাহাজটি। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি, তদন্তের পর আরও তথ্য জানা যাবে।’

১৬০ থেকে ১৬৫ জন যাত্রীবাহী সেই ফ্লাইটটি ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এক বিবৃতিতে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘আজ ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নাগপুর থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ৬ই৮১২ নম্বর ফ্লাইটটি টেক অফ করার কিছুক্ষণ পর আকাশে বার্ড স্ট্রাইকের মুখে পড়ে। তাই আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে পাইলটরা নাগপুর বিমানবন্দরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উড়োজাহাজটি ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ কারণে আজকের ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, আকাশে উড়োজাহাজের সঙ্গে পাখি কিংবা বাদুড়ের সংঘর্ষকে বার্ড স্ট্রাইক বলা হয়।

