জাকসু নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের (মাদক পরীক্ষা) সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, জাকসু নির্বাচনে সব প্রার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে ডোপ টেস্ট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দু’একদিন সময় দিয়ে টেস্ট করা হবে। প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে ডোপ টেস্ট করাতে পারবেন।
এর আগে জাকসু নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থীদের মধ্যে কেউ যেন মাদকাসক্ত না থাকে সেটা নিশ্চিত করতেই প্রার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে ডোপ টেস্টের দাবি জানিয়েছিলেন কয়েকজন প্রার্থী ও শিক্ষার্থী। এর প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাকসুতে ২৫টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১৭৯ জন। শীর্ষ দুই পদ সহসভাপতিতে (ভিপি) ১০ জন এবং সাধারণ সম্পাদকে (জিএস) ৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।