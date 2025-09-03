সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:২৯

বাংলাদেশ ব্যাংক স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করেছে, যেখানে তারা সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারবেন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রধান কার্যালয়ে ১৬টি তফসিলি ব্যাংক ও ৪টি ফাইন্যান্স কোম্পানির সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা উপস্থিত ছিলেন এবং গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

নতুন সার্কুলারের মাধ্যমে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তারা ২ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদী ও চলতি মূলধন ঋণ বা বিনিয়োগ পাবে। পাশাপাশি, ৫২টি অংশীদার ব্যাংকের সমন্বয়ে ইক্যুইটি বিনিয়োগ কোম্পানি গঠনের কথাও আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, স্টার্ট-আপ খাত দেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী ব্যবসা উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই তহবিল উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন প্রাপ্তি সহজ করবে এবং খাতের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বাংলাদেশ ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেলেন ৪ কর্মকর্তা

বেসরকারি খাতে যাবে নগদ: গভর্নর

সংকটাপন্ন ৫ ব্যাংকে ভুগছে তৈরি পোশাক খাত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রিজার্ভ চুরির তদন্ত প্রতিবেদন ফের পেছাল

ডিজিটাল ব্যাংক খুলতে লাগবে কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকা

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩০.৮৫ বিলিয়ন ডলার

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক অর্জন করলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল রেটিং-এর ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng