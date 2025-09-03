গাজায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ বন্ধে মুসলিমদের ঐক্যের আহ্বান: ইরানি পার্লামেন্ট স্পিকার

ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ মুসলিম দেশগুলোকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ইসরায়েলকে আখ্যা দেন 'সবচেয়ে বড় শয়তান' হিসেবে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) পার্লামেন্টের উন্মুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গালিবাফ বলেন, ঐক্য সপ্তাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন মুসলিমদের জন্য ভ্রাতৃত্ব, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারের বার্তা পুনরায় স্মরণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই শত্রুদের মোকাবিলায় অভিন্ন ঐক্যের ভিত্তিতে দাঁড়াতে হবে।
তার মতে, এই ঐক্য কোনো সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা রক্ষা ও শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এটি একটি ধর্মীয় ও কৌশলগত অপরিহার্যতা। গালিবাফ স্পষ্ট করে বলেন, বর্তমান সময়ে মুসলিম ঐক্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইসরায়েলের আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ প্রতিহত করা।
তিনি আরও বলেন, মুসলিমদের দ্বিধাহীনভাবে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা ও অপরাধের নিন্দা জানাতে হবে। একই সঙ্গে, মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোকে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে ইসরায়েলের রক্তপাত বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
