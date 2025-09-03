সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ বন্ধে মুসলিমদের ঐক্যের আহ্বান: ইরানি পার্লামেন্ট স্পিকার

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯
মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। ছবি: মেহের নিউজ

ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ মুসলিম দেশগুলোকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ইসরায়েলকে আখ্যা দেন 'সবচেয়ে বড় শয়তান' হিসেবে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) পার্লামেন্টের উন্মুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

গালিবাফ বলেন, ঐক্য সপ্তাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন মুসলিমদের জন্য ভ্রাতৃত্ব, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারের বার্তা পুনরায় স্মরণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই শত্রুদের মোকাবিলায় অভিন্ন ঐক্যের ভিত্তিতে দাঁড়াতে হবে।

তার মতে, এই ঐক্য কোনো সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা রক্ষা ও শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এটি একটি ধর্মীয় ও কৌশলগত অপরিহার্যতা। গালিবাফ স্পষ্ট করে বলেন, বর্তমান সময়ে মুসলিম ঐক্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইসরায়েলের আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ প্রতিহত করা।

তিনি আরও বলেন, মুসলিমদের দ্বিধাহীনভাবে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা ও অপরাধের নিন্দা জানাতে হবে। একই সঙ্গে, মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোকে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে ইসরায়েলের রক্তপাত বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র: মেহের নিউজ

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

নিহত মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব সংবাদ ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইরান গাজা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনের শক্তি প্রদর্শন, একসঙ্গে দেখলেন শি-পুতিন ও কিম

গাজার ইস্যুতে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ‘ব্যর্থতা’: স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ২৪৮ সাংবাদিক নিহত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীন, রাশিয়া ও ভারত: নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনের ইঙ্গিত?

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ আটক ৭৭০

নিজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয় ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng