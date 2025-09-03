সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৫

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে বর্ণাঢ্য র‌্যালী, বৃক্ষরোপন, পোনামাছ অবমুক্তকরণ ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারে ছেয়ে গেছে উপজেলা সদর এলাকা। 

এ উপলক্ষ্যে ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠানের শুরুতে উপজেলা পরিষদের পাশে ডাকাতিয়া নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম। এ সময় তিনি ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে বৃক্ষরোপন ও জনসম্মুখে গাছের চারা বিতরণ করেন। পরে মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য র‌্যালীতে যোগ দেন তিনি, র‌্যালীটি বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মনোহরগঞ্জ উত্তর বাজারস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। 

সেখানে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবুল কালাম বলেন আজ থেকে ৪৭ বছর আগে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বিএনপির জন্মদাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমাদেরকে এ দলটি উপহার দিয়েছিলেন। আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অনুসারি। 

তিনি বলেন, ১৯৮১ সালের ৩০ মে কিছু বিপথগামী সেনা সদস্যরা কুচক্রী করে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজে তাকে হত্যা করেন। তারা মনে করেছিলো জিয়াউর রহমানকে শেষ করে দিলেই জাতীয়তাবাদী দল শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের এ ধারনা ভুল, বিএনপির শিকড় অনেক গভীরে। 

আবুল কালাম বলেন একটি সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য আমরা সতেরো বছর আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। মামলা, হামলা, জেল, জুলুমসহ নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। আর এখন একটি দল পিআর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পিআর নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদেরকে পাকিস্থান যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। নির্বাচন নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র বরদাশ্ত না করার ঘোষনা দেন তিনি। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় নেতা-কর্মীদের সবাইকে বিএনপির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তিনি। 

সভায় সভাপতিত্ব করেন মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদ্য নির্বাচিত সভাপতি আলহাজ্ব ইলিয়াছ পাটওয়ারী। সভা পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক সরোয়ার জাহান ভূইয়া দোলন। এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব ইলিয়াছ পাটওয়ারী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক আলহাজ্ব শাহ সুলতান খোকন, উপজেলা বিএনপির নব নির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুল আলম বাচ্চু প্রমুখ। 

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও বিপুলাসার ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মো. শরীফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক প্রফেসর আলী মর্তুজা ভূঁইয়া, এস.এম মুনসুর আলম, মো. আব্দুল মুনাফ, কাজী আবুল বাশার কিরন, মোহাম্মদ আলী, গিয়াস উদ্দিন সৈকত, লাকসাম পৌর বিএনপির আহবায়ক আলহাজ্ব মজির আহমেদ, লাকসাম উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোবারক হোসেন প্রমুখ। 

অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের আহবায়ক রহমত উল্ল্যা জিকু, যুগ্ম-আহবায়ক মো. কামরুজ্জামান, সদস্য সচিব আমান উল্ল্যা চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক বাহার আলম মজুমদার, সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন মোহন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মোবারক হোসেন বিল্লাল, সদস্য সচিব নূর মোহাম্মদ মেহেদী প্রমুখ।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

কুমিল্লা সারাদেশ

