ভারতে আরও ‘এস-৪০০’ পাঠানো নিয়ে আলোচনা করছে মস্কো-নয়াদিল্লি

ভারতে আরও 'এস-৪০০' বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহের জন্য আলোচনা করছে মস্কো ও নয়াদিল্লি। রাশিয়ার একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা তাস এ খবর জানিয়েছে।
২০১৮ সালে ৫.৪৩ বিলিয়ন ডলারে রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা পাঁচটি এস-৪০০ ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি ইতোমধ্যেই ভারতে পৌঁছেছে। বাকি দুটি ২০২৬ সালে সরবরাহের কথা রয়েছে।
রুশ ফেডারেল সার্ভিস ফর মিলিটারি-টেকনিক্যাল কোঅপারেশনের প্রধান দিমিত্রি শুগায়েভ বলেছেন, 'যেমনটি জানা গেছে, ভারতের কাছে আমাদের এস-৪০০ সিস্টেম রয়েছে। এই খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। এর অর্থ হলো নতুন সরবরাহ। এখন পর্যন্ত আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করছি।'
গত মে মাসে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে চার দিনের সংঘর্ষের সময় ইসলামাবাদের প্রতিশোধমূলক হামলার বিরুদ্ধে ভারতের বিমানঘাঁটি এবং অন্যান্য সামরিক স্থাপনা রক্ষায় এস-৪০০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এক ভাষণে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, এস-৪০০ দেশকে অভূতপূর্ব শক্তি দিয়েছে।
দিমিত্রি শুগায়েভ আরও জানান, মস্কো দক্ষিণ এশীয় দেশটির কাছে এসইউ-৫৭ (Su-57) যুদ্ধবিমান বিক্রি করতেও আগ্রহী।
তার মতে, দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার আরেকটি ক্ষেত্র হলো সুখোই এসইউ-৫৭ ফাইটার জেট সরবরাহ। ভারতের বর্তমানে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের কমপক্ষে দুটি স্কোয়াড্রন প্রয়োজন।
এর আগে গত সোমবার ভারতের এএনআই নিউজ জানিয়েছে, মস্কো ভারতে এসইউ-৫৭ জেট তৈরির জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা অধ্যয়ন করছে।
প্রতিরক্ষা সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড, সেখানে এসইউ-৩০ এমকেআই বিমান তৈরি হয়, সেখানে একটি নতুন উৎপাদন কেন্দ্র করা হতে পারে।
ভারতের সামরিক বাহিনী বর্তমানে রাশিয়ায় তৈরি বা ডিজাইন করা সরঞ্জামের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তাদের অস্ত্রাগারের প্রায় ৬০% প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রটিতে তৈরি।