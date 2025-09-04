সেকশন

The Daily Ittefaq

‘আপনি সবকিছু ঘটতে দেখবেন’, পুতিনকে আরও চাপ দিতে চান ট্রাম্প

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১২
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত খুব কম ফলাফলই এনে দিয়েছে বলে হতাশা প্রকাশ করে চলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিষেধাজ্ঞাগুলোও কাজে আসছে না। তবুও সামনে যদি কোনো অগ্রগতি না আসে, তবে রাশিয়ার ওপর আরও চাপ প্রয়োগে 'সম্ভাব্য পদক্ষেপ' নেবেন তিনি।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে পোলিশ প্রেসিডেন্ট ক্যারল নওরোকির সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যদি শান্তি চুক্তির দিকে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন, তবে 'আপনি সবকিছু ঘটতে দেখবেন'।

হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ক্যারল নওরোকি (বামে)। ছবি: সংগৃহীত

ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, 'প্রেসিডেন্ট পুতিনের কাছে আমার কোনো বার্তা নেই। তিনি জানেন আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং তিনিও যে কোনোভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

ইউরোপীয় মিত্ররা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও বেশি নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ইউক্রেনীয় ইস্যুতে ইউরোপীয় 'নিরাপত্তা গ্যারান্টি'র জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চাপ দিচ্ছে। ট্রাম্প এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশটিতে (পোল্যান্ড) মোতায়েন করা মার্কিন সেনাদের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

তিনি বলেন, 'তারা চাইলে আমরা সেখানে আরও সৈন্য পাঠাবো। আমরা সর্বত্র পোল্যান্ডের সঙ্গে আছি এবং আমরা পোল্যান্ডকে নিজেদের রক্ষা করতে সাহায্য করব।'

ডানপন্থী ইতিহাসবিদ এবং ট্রাম্পের একনিষ্ঠ মিত্র নওরোকি গত মাসে পোল্যান্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমার জন্য, পোল্যান্ডের জন্য, আমাদের সম্পর্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

ইত্তেফাক/এসকে

