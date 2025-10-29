সেকশন

টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফেরাতে টাইগারদের প্রয়োজন ১৫০ রান

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৫

ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা ছিল দারুন। ১ রানে ওপেনার ব্রেন্ডন কিং ফিরে গেলেও শাই হোপ আর আরেক ওপেনার অ্যাথানেজ চড়াও হয় টাইগার বোলারদের ওপর। ১১ ওভারেই ১০৫ রান তুলে ফেলেন ক্যারিবীয়রা। এরপরই নাসুমের জোড়া আঘাত, মোস্তাফিজের কাটার আর রিশাদের ঘুর্ণিতে লন্ডভন্ড হয়ে যায় ক্যারিবীয় ব্যাটিং লাইনআপ। 

একসময় যেখানে মনে হয়েছিল ২০০ রান হাতের মুঠোয় সেখানে ১৫০ রানও করতে পারলেন না তারা। নির্ধারিত ২০ ওভারে তাদের ইনিংস শেষ হলো ৯ উইকেটে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। অর্থাৎ শেষ ৯ ওভারে মাত্র ৪৪ রান তুলতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচের শুরুতেই সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি লিটন দাস। সাকিবের প্রথম বলেই উইকেটের পেছনে ব্রেন্ডন কিংয়ের ক্যাচ ছাড়েন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় ওভার করতে আসা তাসকিন তার তৃতীয় বলে হৃদয়ের ক্যাচ বানিয়ে তুলে নেন ব্রেন্ডন কিংয়ের উইকেট। এরপর অ্যাথানেজ ও অধিনায়ক শাই হোপের জুটিতে ঘুরে দাড়ায় ক্যারিবীয়রা। দুজনের ১০৫ রানের জুটি দলকে এগিয়ে নেয়। অ্যাথানেজ করেন ৩৩ বলে ৫২ রান, আর হোপ ৩৬ বলে ৫৫ রান করেন।

বাংলাদেশের হয়ে নাসুম আহমেদ ও রিশাদ হোসেন দুজনই এক ওভারে দুইটি করে উইকেট তুলে নেন। শেষদিকে মোস্তাফিজুর রহমান দারুণ বোলিং করে ইনিংসের নিয়ন্ত্রণ নেন। তিনি ৪ ওভারে ২১ রানে নেন ৩ উইকেট।

 

